Everton Vs Man United di Piala FA, Martinez Terancam Dipecat

TEMPO.CO, Jakarta - Nasib bos Everton, Roberto Martinez, benar-benar terancam setelah tim asuhannya menelan kekalahan 0-4 oleh Liverpool dalam duel yang digelar pada ajang Liga Inggris, Rabu pekan ini.



Everton, yang kini dimiliki Farhad Moshiri, berencana melakukan pembaruan di kubu Goodison Park, menyusul masa depan Martinez yang tidak menentu. Demikian dikutip dari laman The Daily dan Sunday Express.



Menurut sejumlah laporan, pelatih asal Spanyol itu bakal dipecat jika The Toffees gagal menang dalam ajang Piala FA. Everton akan berhadapan dengan Manchester United (MU) dalam semifinal Piala FA di Stadion Wembley pada Sabtu malam. Harian The Daily Mirror menyebutkan, kalau saja Manchester United mengalahkan pasukan Martinez, pelatih 42 tahun itu akan dipecat.



Rencana pembaruan Everton mendesak dilakukan karena performa tim yang saat ini tak terlalu menggembirakan. Apalagi dua bintang klub itu kini sedang diincar Chelsea.



Express Sport menyebutkan The Blues berencana memboyong duo Everton, yakni Romelu Lukaku dan John Stones. The Blues menyiapkan dana sebesar 100 juta pound sterling untuk mendatangkan dua pemain itu.



Namun Everton menolak tawaran dari kubu Stamford Bridge. Stones dibanderol senilai 37 juta pound sterling. Chelsea menaruh minat untuk mendatangkan pemain 21 tahun itu guna memperkuat lini pertahanannya.



ANTARA