TEMPO.CO, Jakarta - Para suporter Arsenal merayakan apa yang mereka sebut dengan "St. Totteringham's Day" untuk ke-21 kalinya secara beruntun. Itulah hari khusus yang diciptakan para suporter saat Arsenal mampu finis lebih baik daripada seteru sekotanya, Tottenham Hotspur.



Kali ini, para pendukung Arsenal merayakan hari spesial itu dengan lebih sukacita. Mereka memang kembali gagal meraih gelar juara dan harus melihat Leicester menjadi kampiun. Tapi mereka setidaknya mendapat penghibur karena pada hari terakhir kompetisi, Arsenal mampu menyalip Tottenham dan finis di urutan kedua atau setingkat di atas rival sekotanya itu.



Seorang suporter menyebutkan keberhasilan kali ini lebih manis daripada kejadian sebelumnya.

ST. TOTTERINGHAM'S DAY HAS NEVER BEEN SWEETER. #CYOG















Suporter yang lain bercuit dengan menyertakan emoticon tawa serta tanggal saat Arsenal mampu finis di atas Spurs.

It's happened again, It's happened again, Tottenham Hotspur, It's happened again! #FOYS #ForeverInOurShadow pic.twitter.com/jyAogHVgTV