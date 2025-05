Fan Leicester, Wasit Ini Dibatalkan dari Tugas di Laga Spurs

TEMPO.CO, Jakarta - Kevin Friend mungkin tak pernah menyangka bahwa status sebagai pendukung Leicester City akan berimbas pada kiprahnya sebagai wasit di lapangan hijau. Karena status itulah penunjukkan Friend sebagai pengadil pada partai Tottenham Hotspur vs Stoke City, Senin, 18 April 2016, dibatalkan.



Leicester dan Tottenham tengah bersaing seru untuk memperebutkan trofi juara Liga Inggris. Mungkin karena alasan inilah tugas Friend di kandang Stoke dibatalkan karena kekhawatiran keputusannya akan merugikan Tottenham, terutama akibat keberatan dari para pendukung Spurs.



Friend, yang juga tinggal di Leicester, tak pernah ditunjuk untuk memimpin pertandingan The Foxes. Namun ia tak pernah dibebastugaskan dari memimpin klub lain yang mungkin ada hubungannya dengan kiprah Leicester.



Tugas Friend Senin nanti digantikan oleh Neil Swarbrick sedangkan Friend dialihkan ke partai Newcastle vs Manchester City, sehari kemudian.



"PGMOL (Ofisial pertandingan profesional) telah membuat keputusan untuk mengganti wasit pertandingan Stoke City dan Tottenham Hotspur karena Kevin Friend, yang awalnya dipilih sebagai wasit, berasal dari Leicester dan sering menonton langsung pertandingan Leicester secara pribadi," begitu keterangan dari pihak PGMOL.



Buat sebagian orang pembatalan dengan alasan yang dianggap mengada-ada itu tak bisa diterima sepenuhnya. Dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Mirror, sebanyak 76 suara sepakat keputusan tersebut tak akan mengubah peluang Leicester untuk menjadi kampiun.



Musim lalu, Leicester bersaing dengan Hull, QPR, dan Burnley di zona degradasi. Namun tugas Friend memimpin laga yang melibatkan tim-tim tersebut menjelang akhir musim tak dibatalkan, padahal bisa saja ia membuat keputusan yang akan menyelamatkan Leicester.

