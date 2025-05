TEMPO.CO, Manchester - Di pinggir lapangan, Louis van Gaal terlihat kaku dan otoriter. Namun dalam kehidupan sehari-hari, Van Gaal bisa tampak santai. “Saya orangnya fleksibel dan istri tahu mengenai hal itu,” kata Van Gaal, pelatih asal Belanda yang sekarang menjadi Manajer Manchester United.



Kehidupan Van Gaal di luar dan di dalam lapangan itu terekam dalam film dokumenter selama 90 menit berjudul Louis van Gaal: My Life, My Philosophy. Film itu ditayangkan oleh stasiun televisi klub raksasa di Liga Primer Inggris tersebut, MUTV, pada Selasa, 31 Maret 2015.



Van Gaal dan sejumlah pemain serta mantan pemain, termasuk Wayne Rooney dan Robin van Persie--yang kini menjadi tulang punggung Manchester United--serta gelandang veteran Barcelona, Xavi, menjadi pelaku dalam film dokumenter itu dan membuat pengakuan.



Penonton film dokumenter tentang karier dan kehidupan Van Gaal, yang kini berusia 63 tahun, bisa melihat sosok pelatih yang membawa Belanda merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2014 di Brasil itu sebagai manajer pelatih dan bos yang galak di lapangan saat memimpin timnya bertanding. Namun di sisi lain, bisa juga dilihat ketika Van Gaal menikmati sebuah pesta malam dan tampak ceria didampingi istrinya.



Film dokumenter Louis van Gaal: My Life, My Philosophy ini menceritakan kehidupan Van Gaal dari semasa bermain sepak bola pada waktu muda sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara di seputar Kota Amsterdam, Belanda, sampai ia sekarang menjadi bos lapangan dari sebuah tim yang bermarkas di Theatre of Dreams, Stadion Old Trafford, Manchester.



“Saya begitu lambat sebagai pemain. Jadi, saya berpikir sangat cepat,” ucap Van Gaal dalam film dokumenter tersebut. “Itulah mengapa saya mengembangkan sebuah tingkatan taktik yang tepat buat saya sekarang sebagai pelatih,” Van Gaal melanjutkan.



DAILY MAIL | ESPN SOCCERNET | HARI PRASETYO