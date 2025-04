TEMPO.CO, Jakarta – Final Liga Champions antara Real Madrid dan Juventus di Cardiff, Wales, Sabtu waktu setempat atau Ahad dinihari WIB, akan menjadi pertarungan antara Cristiano Ronaldo dan kiper Gianluigi Buffon. Keduanya bisa jadi kunci keberhasilan klub masing-masing dalam merebut gelar juara.



Buffon telah menjadi kiper nomor satu Juventus sejak 2001. Ia sudah diakui sebagai salah satu kiper terhebat dunia.



Pemain 39 tahun itu memiliki catatan tak kebobolan yang tak buruk di Liga Champions. Ia berada di posisi ketiga klasemen dengan 47 tak kebobolan, sama dengan torehan Petr Cech. Keduanya hanya berada di bawah Iker Casillas (54) dan Edwin van der Sar (50).



Tapi ia patut waspada. Yang akan dihadapinya dalam laga nanti adalah Ronaldo. Penyerang Real Madrid ini merupakan top scorer sepanjang masa di Liga Champions. Dengan torehan 103 gol dari 139 laga, Ronaldo kini unggul 9 gol dari Lionel Messi.



Buffon dan Ronaldo telah bertemu pada empat kesempatan di kompetisi klub elite Eropa. Ronaldo pun punya banyak alasan untuk percaya diri. Pemain Portugal ini berhasil lima kali membobol gawang Buffon dari total 13 tembakan (tingkat konversi 38,5 persen).



Berikut ini statistik kedua pemain di Liga Champions.



• Gianluigi Buffon







Bermain: 107 kali

Menit bermain: 9.750

Kemenangan: 50 (47 persen)

Kebobolan: 97 (0,91 gol per laga)

Clean sheets: 47 (44 persen)



• Cristiano Ronaldo







Bermain: 139 kali

Menit bermain: 12.039

Gol: 103 (0,74 gol per laga)

Menit per laga: 117

Total tembakan: 801

Tembakan per laga: 5,8

Tembakan terarah: 322

Tembakan terarah per laga: 2,3

Assist: 33.



SOCCERWAY | NURDIN