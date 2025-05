Fiorentina akan Jadi Titik Balik Napoli

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Seri A masih menyisakan sembilan pertandingan, namun gelar scudetto sepertinya sudah menjadi milik Juventus. Tim berjuluk Nyonya Tua ini --sampai Jumat malam-- memimpin 14 poin dari AS Roma di peringkat kedua.



Tentu saja, akan sangat sulit bagi AS Roma untuk mengejar. Karena untuk itu, mereka harus memenangi 5 pertandingan sambil berharap Juventus kalah dalam 5 pertandingan.



Tentu saja, melihat performa Juventus yang stabil, sulit memmbayangkan Juventus kalah beruntun dalam lima laga. Sehingga, anggap saja, Juventus sudah menyegel scudetto.



Persaingan ketat di Seri A sekarang justru terjadi di peringkat 2, 3, dan 4 yang diperebutkan oleh AS Roma (56 poin), Lazio (55 poin), dan Fiorentina (49 poin).



Selain itu, Samdoria yang pada Jumat lalu berada di peringkat kelima dengan 48 poin dan Napoli di peringkat keenam dengan 47 poin juga masih berpeluang masuk dalam perebutan empat besar klasemen.



Ketatnya perebutan di empat besar klasemen ini membuat pelatih Fiorentina, Vincenzo Montella, meminta para pemainnya untuk fokus mempertahankan posisi mereka di peringkat keempat ketimbang mengejar Lazio dan AS Roma.



"Posisi kami di empat besar sama sekali belum aman. Kami harus benar-benar mempersempit target untuk menajamkan fokus kami," kata Montella seperti dikutip dari Football-Italia, Jumat lalu.



Malam nanti, Montella akan memimpin pasukannya menuju Stadion San Paolo untuk menantang Napoli dalam laga lanjutan Seri A.



Ini akan menjadi laga penting bagi Fiorentina. Sebab, jika mereka kalah di laga ini, maka mereka akan terpental dari peringkat empat klasemen. Sebab jarak mereka dengan Napoli hanya terpaut 2 poin.



"Saat ini Napoli sedang dalam permainan terbaik mereka sehingga kami harus memastikan bermain sebaik mungkin. Jika tidak, kami tidak akan bisa menekuk mereka," kata Montella.



Melawan Napoli, Fiorentina memang membutuhkan kepercayaan diri ekstra. Sebab, dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi, Fiorentina hanya meraih sekali kemenangan.



Bahkan, dalam dua laga terakhir, Fiorentina dua kali menelan kekalahan beruntun, masing-masing dengan skor 0-1 dan 1-3. "Kekalahan ini masih membuat kepala saya seperti terbakar," kata Montella.



Untungnya, saat ini performa Napoli sedang melorot. Mereka, misalnya, belum meraih kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Bahkan mereka menelan dua kekalahan beruntun di dua laga terakhir.



Dalam laga terakhir, Napoli ditekuk 0-1 oleh Lazio di ajang Piala Italia yang berlangsung pada 8 April lalu. Kekalahan ini membuat pelatih Napoli, Rafael Benitez, berang.



"Tidak ada yang senang dengan performa kami belakangan ini. Tapi saya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk melawan Fiorentina. Saya berharap kami tidak melakukan kesalahan lagi," kata Benitez.



Bagi Benitez, kemenangan atas Fiorentina tak hanya akan membuka peluang mereka masuk ke empat besar klasemen, namun juga untuk menghindari pemecatan atas dirinya.



Nasib Benitez saat ini memang belum jelas karena hingga kini manajemen Napoli belum mengajukan proposal perpanjangan kontrak baru untuknya, padahal kontrak Benitez akan habis musim depan.



Kamis lalu, Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, memberikan ulimatum kepada Benitez. "Mulai saat ini hingga akhir musim nanti, jika mereka tak mengubah taktik dan memperbaiki performa, maka mereka tak bisa lagi berada di sini," kata Laurentiis.



Sehingga, bagi Benitez, laga melawan Fiorentina ini akan berarti dua hal: sebagai titik balik kebangkitannya atau justru semakin terpuruk dalam kekalahan.



FOOTBALL ITALIA | GOAL | ESPN FC | DWI AGUSTIAR