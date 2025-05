Gagal Dapatkan OK Jhon dan Beltrame, Manajer Persib Bingung

TEMPO.CO, Bandung -Peluang Persib Bandung untuk mendapatkan 2 pemain asing guna mengisi kekosongan lini belakang yang ditinggalkan Vladimir Vujovic dalam mengarungi Turnamen Piala Jendral Sudirman tampak sudah tertutup rapat. Kedua pemain incaran Persib itu yakni OK Jhon dan Fabiano Beltrame.



Manajer Persib Umuh Muchtar mengaku kaget lantaran OK Jhon harus lepas dari genggaman Maung Bandung--julukan Persib. Pasalnya, kata dia, baru saja Kamis kemarin dia mendapat kabar positif dari Pelatih Kepala Persib, Djadjang Nurdjaman kalau kepindahan OK Jhon tinggal satu langkah lagi bakal berseragam Persib.



"Saya sangat kaget pemain belakang OK Jhon itu kemarin Djadjang bilang udah pak tinggal masalah sedikit, masalah apa? Masalah kontraknya atau kelanjutan buat mereka, saya bilang, udah Djang saya aja yang tutup jadikan aja deal," kata Umuh kepada wartawan di mes Persib, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Jumat, 13 November 2015.



Namun, kata Umuh, ternyata OK Jhon gagal bergabung dengan Persib lantaran keburu kepincut sama lamaran Persija Jakarta. Hal itu sontak membuat Umuh seakan tidak percaya. Makanya, Umuh langsung menghubungi agen OK Jhon, Mamadou dan menanyakan penyebab gagalnya Persib mendapat tenaga pemain bekakang asal Kamerun itu.



"Saya langsung telepon Mamadou, dia bilang ke sana ke sini, itulah yang namanya agen ya menyerahkan semua ke pemainnya, jadi bagaimana pemain," ujarnya.



Kemudian, Umuh langsung bergerak cepat dengan menghubungi OK Jhon. "Saya pikir itu belum deal lah, oke saya bilang apa yang kamu (OK Jhon) minta saya ikuti semua," katanya. Namun akhirnya Mamadou bilang kalau Jhon sudah resmi bergabung dengan Persija.



Umuh pun mengaku kecewa karena merasa dipermainkan. Seolah-olah dia dipingpong hanya untuk mendapatkan jasa pemain yang sebelumnya membela Mitra Kukar itu. "Nah ini siapa sebenarnya yang main-main seperti ini, kaya tidak suka untuk berada di Persib gitu ya," ucap dia.



Kini, kubu Maung Bandung masih harus banting tulang guna mencari pemain yang sanggup menggantikan posisi bek tengah yang ditinggalkan Vujovic. "Cuma ini saya bingung juga ya, akhirnya nyari sana nyari sini, Djadjang belum juga dapat, masih ada laporan-laporan sampai sekarang belum jelas," ujar dia.



AMINUDIN A.S.