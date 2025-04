Galau karena Diminati Real Madrid, Mbappe Konsultasi Deschamps

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang muda AS Monaco, Kylian Mbappe, dikabarkan tengah dalam kondisi galau setelah mendengar keseriusan minat Real Madrid untuk memboyongnya. Mbappe bahkan disebut berencana berkonsultasi dengan Pelatih Tim Nasional Prancis, Didier Deschamps, untuk menentukan masa depannya.



Mbappe akan berkonsultasi dengan Deschamps saat dia bergabung dengan Tim Nasional Prancis untuk menjalani laga persahabatan melawan Paraguay, Swedia dan Inggris pada Juni mendatang. Dia meminta nasihat dari orang di luar klubnya, AS Monaco, untuk memberikan pandangan yang obyektif.



"Nasihat dari Deschamp akan sangat berarti. Itu tak akan menentukan pilihan saya, tetapi itu bisa menjadi masukan," ujar Mbappe.



"Saya tak akan masuk ke ruangan dia dan meminta nasihatnya. Tetapi ada banyak waktu untuk memikirkan soal ini. Selain itu ada juga pertandingan yang sangat penting untuk Prancis," lanjutnya.



Penyerang berusia 18 tahun itu mencuri perhatian Real Madrid dan sejumlah klub raksasa Eropa lainnya setelah tampil mengesankan musim ini di Liga Prancis dan Liga Champions.



Sepanjang musim ini Mbappe total menyumbangkan 26 gol dalam 44 laga di semua kompetisi. Dia mencetak 15 gol di Liga Prancis dan 6 gol di Liga Champions.



Dia dinilai sebagai penyerang yang komplit karena memiliki kecepatan, kemampuan individu serta naluri mencetak gol yang tajam. Selain Real Madrid, Manchester City dan Arsenal juga disebut tertarik merekrut pemain asli binaan AS Monaco itu.



