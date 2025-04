Gara-gara Acara Berburu, Pemilik Arsenal Didesak Jual Sahamnya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 11.000 orang telah menandatangani petisi yang menuntut agar pemilik Arsenal, Stan Kroenke, menjual bagian sahamnya di klub tersebut. Tuntutan itu diajukan setelah pria Amerika Serikat itu meluncurkan acara televisi di Inggris Raya yang akan menyajikan kegiatan berburu dan menembak.



Acara yang disiarkan melalui jaringan internet itu, My Outdoor TV, dikelola oleh Outdoor Sportsman Group yang merupakan bagian dari Kroenke Sports and Entertainment.



Acara ini sudah ada di AS sejak 2016 namun diluncurkan di Inggris Raya pada akhir pekan lalu dan tertulis bahwa di sana terdapat "ribuan episode perburuan, pemancingan, dan penembakan."



Kroenke, yang memegang saham mayoritas di Arsenal, telah dikritik karena keterlibatannya dalam My Outdoor TV oleh para penggemar dan grup-grup pembela hak hewan, meski saluran itu mengatakan acara ini mengikuti kode etik dan legal.



Petisi daring pada change.org menuntut dia untuk menjual 67 persen sahamnya di klub Liga Inggris tersebut.



"Pemilik Arsenal Stan Kroenke telah meluncurkan acara olahraga berdarah yang memuakkan di Inggris yang bukan hanya mendukung perburuan terhadap binatang yang tidak bisa membela diri, namun justru menganjurkannya," demikian bunyi petisi itu, yang diluncurkan pada Senin sebagaimana dikutip Reuters.



"Kami percaya bahwa, ini bukan hanya tidak cocok dengan menjadi pemegang saham mayoritas di Arsenal Football Club, namun juga tidak cocok dengan Liga Inggris ataupun para sponsornya."



Juru bicara untuk siaran itu mengatakan kepada laman Independent, "MOTV akan menampilkan perburuan yang adil dan sesuai etika dan sepanjang hal itu legal maka itu akan ada di sana."



Juru bicara Arsenal berkata, bahwa klub itu tidak terkait langsung dengan program TV ini dalam cara apapun.



