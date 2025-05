Gebrakan Pemain Muda Liverpool Kagetkan Klopp

TEMPO.CO, Jakarta - Juergen Klopp tidak percaya dengan hasil imbang Liverpool ketika menjami klub kasta keempat Inggris (League Two), Plymouth Argyle, dalam laga babak ketiga Piala FA, di Stadion Anfield, Minggu malam.



Klopp menurunkan lima pemain muda dan membuat 10 perubahan dalam tim. Format serupa pernah ia lakukan dan beroleh hasil imbang ketika melawan Sunderland.



Lucas Leiva (29), menjadi pemain tertua di skuad berjuluk the Reds. Hanya saja Klopp benar-benar terkejut dengan hasil imbang tersebut, sebagaimana dilansir dari laman Daily and Sunday Express.



"Alasan Lucas diturunkan? Sungguh, kami tidak menyangka sebelumnya," kata Klopp.



Klopp menurunkan sejumlah pemain muda Liverpool, antara lain Oluwaseyi Ojo, Oviemuno Ejaria, dan Ben Woodburn.



"Kami menyusun dan menurunkan pemain muda dengan sejumlah alasan. Mereka toh sudah ikut berlatih."



"Anda kemudian dapat berpikir, mungkin dapat membangkucadangkan beberapa pemain, karena kami menghadapi satu atau dua masalah dalam beberapa pekan ini. (Para pemain) harus juga turun bermain dan bertanding."



Ia mengatakan, "Tidak ada pemain yang siap turun bertanding, sebagai contoh, Daniel [Sturridge] sudah tiga hari tidak berlatih, Adam [Lallana] bermain setelah pulih dari cedera, Gini [Wijnaldum] bisa saja turun berlaga."



ANTARA