TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Arema FC melayangkan protes ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia terkait dengan gol Cristian Gonzales yang dianulir dalam pertandingan Liga 1 melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu, 15 April 2017. Dalam laga itu, kedudukan berakhir 0-0.



“Hari ini, kami mengirimkan surat protes terkait dengan dianulirnya gol Gonzalez ke gawang Persib Bandung," ucap media officer Arema FC, Sudarmaji, seperti dilansir situs resmi klub, Aremafc.co.id, Senin, 17 April 2017.



Baca: Liga 1: Arema Cronus Datangkan Eks Pemain Monaco



Ia mengatakan surat protes tersebut disertai sejumlah alasan dan dalil. "Beberapa catatan juga kami lampirkan untuk melengkapi surat protes itu,” ujar Sudarmaji.



Manajemen Arema FC dalam surat itu juga melampirkan Pasal 11 Law of the Game 2016/2017 yang berisi tentang peraturan off side dan video yang menampilkan pergerakan Gonzalez sebelum terjadinya gol.



Baca: Arema Tahan Persib 0-0, Aji Santoso: Kami Harusnya Menang



“Tentu kami meminta operator Liga Indonesia Baru melakukan pengawasan, investigasi, dan evaluasi perangkat pertandingan yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai dengan rule of the game,” tutur Sudarmaji.



Arema akan kembali berlaga melawan Bhayangkara FC pada 23 April 2017.



AREMAFC | NS