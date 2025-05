TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool meraih kemenangan atas Swansea City dengan skor 2-1 berkat gol yang diciptakan James Milner dari titik putih di pertandingan Liga Inggris pekan ketujuh di Stadion Liberty, Sabtu malam WIB, 1 Oktober 2016.



Sebagaimana dilaporkan situs resmi Liga Inggris, Liverpool sempat tertinggal 0-1 hingga akhir babak pertama, namun sepakan Firminho dan penalti Milner memastikan pasukan Juergen Klopp mengamankan tiga poin hasil kemenangan.



Kemenangan ini mengantar Liverpool naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan perolehan 16 poin, selisih dua poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Adapun The Swans ada di peringkat 17 dengan empat poin.



Liverpool dikejutkan dengan gol cepat Swansea yang diciptakan Leroy Fer dari umpan pendek Van der Hoorn saat laga baru berjalan 8 menit.



Sejumlah serangan yang dilancarkan The Reds pun terkendala rapatnya pertahanan Swansea. Liverpool bahkan terpaksa menarik keluar Adam Lallana akibat cedera dan posisinya digantikan Daniel Sturridge.



Aksi Sadio Mane di akhir babak pertama nyaris membuat skor menjadi imbang, namun kesigapan bek Swansea Jordy Amat membuat peluang pemain asal Senegal itu tidak berbuah gol.



Pada awal babak kedua, Liverpool menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat sentuhan Roberto Firminho yang menerima umpan Henderson dari tendangan bebas Coutinho.



Usai menyamakan kedudukan, Liverpool bermain semakin menyerang sehingga Swansea melakukan tiga pergantian pemain untuk menahan serangan The Reds.



Pasukan Juergen Klopp memiliki peluang pada menit 70 saat umpan tendangan penjuru Coutinho berhasil ditanduk Sturridge. Sayang arah bola tidak akurat.



Liverpool akhirnya berbalik unggul 2-1 berkat eksekusi tendangan penalti James Milner menyusul pelanggaran Angel Rangel terhadap Firminho pada menit 83.



Menjelang laga selesai, Liverpool menghasilkan dua peluang matang dari sontekan Coutinho dan Origi, namun tidak ada gol tercipta. Kedudukan 2-1 untuk The Reds bertahan hingga laga selesai.



Susunan pemain:

Liverpool (4-3-3): Karius; Clyne, Lovren, Matip, Milner; Lallana (Sturridge), Henderson, Wijnaldum (Can); Mane, Coutinho, Firmino (Origi).



Swansea (4-3-3): Fabianski; Rangel, Van der Hoorn, Amat, Naughton; Fer (Fulton), Cork, Britton (Ki); Routledge (Modou Barrow), Sigurdsson, Borja.



ENGLISH PREMIER LEAGUE | ANTARA | GADI MAKITAN

Baca juga:

Ingat Skandal Papa Minta Saham? Nama Novanto Dipulihkan: Aneh Sekali!

Pilkada DKI: Awas, Tiga Jebakan Ini Bisa Kini Ahok Kalah