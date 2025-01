Griezmann Tetap Buka Peluang Bergabung Dengan MU

"Saya telah memperpanjang kontrak pada Juni lalu. Saya tetap dengan klub sampai 2022. Saya memang gagal meraih gelar di sini. Meski saya memiliki segalanya untuk bahagia, bukan berarti saya tidak akan pergi pada suatu hari nanti," tulis Griezmann dalam sebuah buku biografi barunya berjudul 'Behind A Smile, The Life of The Little Prince Told by Himself.'