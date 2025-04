Guardiola Nilai Monaco Lebih Diunggulkan Ketimbang Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester City Pep Guardiola merendah soal peluang skuadnya lolos dari hadangan AS Monaco di babak 16 besar Liga Champions pada laga Rabu dinihari, 22 Februari 2017. Menurut dia, Monaco memiliki rekam jejak yang lebih baik ketimbang Manchester City.



Guardiola mengatakan laga ini merupakan kesempatan yang baik untuk menguji mental skuad Manchester City. Mata semua pecinta sepak bola di Eropa, ucap dia, akan melihat dan menilai City pada laga ini.



Baca: Hadapi Monaco, Manchester City Tak Ingin seperti Barcelona



"Kami senang berada di babak 16 besar. Kami adalah klub dengan sejarah yang cukup singkat di Liga Champions. Monaco memiliki pengalaman lebih banyak melaju ke babak selanjutnya ketimbang kami. Kami berada di sini untuk mengukur level kami serta apakah kami mampu berkembang dan siap melaju ke babak selanjutnya," ujarnya.



"Seluruh Eropa akan melihat kami, menganalisis kami, membunuh kami jika kami tak menang dan mengatakan betapa bagusnya kami jika kami menang. Ini adalah pengalaman yang sangat indah."



Baca juga: Manchester City Vs Monaco, Guardiola Diuji Calon Pengganti Wenger



City memang baru memiliki sejarah di Liga Champions dalam enam tahun terakhir. Itu pun kebanyakan langkahnya hanya terhenti di babak 16 besar. Baru musim lalu, City berhasil melaju ke babak semifinal. Itu merupakan pencapaian tertinggi skuad Manchester Biru di kompetisi dengan kasta tertinggi di Eropa itu.



Sedangkan Monaco sudah malang melintang di Liga Champions sejak lebih dari dua dekade lalu. Prestasi terbaiknya adalah menjadi juara kedua setelah ditumbangkan FC Porto pada babak final musim 2003-2004. Namun, sejak saat itu, prestasi pasukan putih merah itu tenggelam dan baru musim ini kembali lolos dari fase grup Liga Champions.



Berita Lainnya: Leverkusen Vs Atletico Madrid, Griezmann cs di Atas Angin



UEFA | FEBRIYAN