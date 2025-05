Habis Kontrak di Arema, Hermawan Bergabung dengan Persib

TEMPO.CO, Bandung - Persib Bandung kembali merekrut pemain baru. Kali ini, pelatih kepala Persib, Dejan Antonic memboyong bek tengah Arema Cronus, Hermawan. Pemain itu terlihat mulai mengikuti latihan rutin di Rai Fitness, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, pada Jumat, 5 Februari 2016.



"Dari kemarin sudah bicara dengan Hermawan, pemain berpengalaman dan punya nama di sepak bola Indonesia. Off course, dia bisa bantu pemain muda. Yang jelas, sebentar lagi banyak pemain mau datang ke Persib," ujar Dejan kepada wartawan seusai latihan.



Menurut Dejan, skuad Maung Bandung--julukan Persib--memang tengah memprioritaskan talenta muda. Namun, ucap Dejan, pemain berpengalaman pun dibutuhkan guna membantu mengembangkan potensi pemain muda.



"Memang mudah kalau kerja sama dengan pemain muda, tapi sulit untuk maju. Kami ada pemain senior, bisa bantu pemain muda. Itu penting untuk regenerasi tim. Kalau pemain muda semuanya, aku pikir sulit untuk berkembang potensinya," tuturnya.



Hermawan merupakan pemain dengan posisi bek tengah. Sebelum memutuskan hijrah ke Maung Bandung, dia sempat bermain untuk Persipasi Bandung Raya (PBR) sekitar dua musim. Lalu, pada pertengahan 2015, dia memutuskan berseragam Arema Cronus.



Sosok Dejan dinilai berperan banyak dalam proses kepindahan Hermawan dari Arema ke Persib. Dengan demikian, Hermawan merupakan pemain kelima PBR yang kini berlabuh di Persib. Sebelumnya, Dias Angga Putra, David Laly, Kim Jeffrey Kurniawan, dan Rahmad Hidayat resmi berseragam Persib.



Hermawan mengaku hengkang dari Singo Edan--julukan Arema--ke Maung Bandung lantaran Dejan menghubungi dia ketika kontraknya dengan Arema habis. Momentum itu pun tak disia-siakan Hermawan, yang langsung angkat koper menuju Bandung.



"Mungkin hengkang dari Arema karena coach Dejan telepon, maka ke sinilah, dan kontrak saya tidak diperpanjang Arema," ujar pemain kelahiran Malang, 9 Mei 1983, itu.



AMINUDIN A.S.