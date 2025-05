Hadapi 3 Laga Tersisa Liga 1 Musim Ini, Semen Padang FC Bertekad Pertahankan Perfoma Apik

Eduardo Almeida mengungkapkan kunci kemenangan atas Madura United yang datang dengan keunggulan lima poin dari mereka bermain dengan motivasi tinggi dan itu sudah dia antisipasi. "Kami harus bermain dengan kepala dingin, bersabar mencari celah yang tepat untuk menyerang," kata sang pelatih yang didatangkan kembali ke Semen Padang pada 20 September lalu, setelah periode September 2019-Desember 2020.



Saat menjamu Madura United, Semen Padang mampu menahan imbang tanpa gol di babak pertama. Lalu, di babak kedua, mereka unggul lebih dulu melalui Cornelius Stewart pada menit ke-52. Namun, keunggulan tak berlangsung lama, delapan menit kemudian, Jordi Wehrmann mencetak gol penyeimbang. Gol kemenangan tercipta pada menit pertama tambahan waktu, melalui Muhammad Ridwan.



Dia menekankan pentingnya kualitas serangan, bukan kuantitas atau ketergesaan. Ketika tim berhasil membobol gawang lawan, Almeida mengakui ada momen krusial yang harus dikelola dengan baik. "Setelah gol, permainan kami sedikit menurun," ucapnya. Sementara itu Lawan merespons dengan serangan lebih gencar, sementara konsentrasi timnya sempat goyah.



Pada 10-15 menit terakhir, keputusan berani diambil. Menyadari bahwa bertahan terlalu dalam justru berbahaya, dia menambah daya serang dengan memasukkan satu pemain tambahan di lini depan. Keputusan penuh resiko ini terbukti tepat dan berbuah gol. "Saya sangat bangga dengan seluruh tim pemain dan staf teknis yang menunjukkan keinginan besar untuk menang," ucapnya.





Tiga Pertandingan Tersisa Semen Padang FC di Liga 1 2024-2025



11 Mei 2025: Persebaya Surabaya vs Semen Padang FC

18 Mei 2025: Semen Padang FC vs Persik Kediri

25 Mei 2025: Arema FC vs Semen Padang FC



