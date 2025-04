TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berada dalam kondisi kurang ideal saat menjamu Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu malam. Mental mereka kedodoran menyusul hasil buruk di laga sebelumnya.



Kekalahan 1-3 di kandang Leicester City, Selasa lalu, rupanya bukan sekadar membuat Liverpool kehilangan poin di klasemen sementara Liga Primer Inggris musim ini. Kekalahan dari The Foxes--julukan Leicester--seakan kian menyudutkan Liverpool sebagai tim papan atas yang sering kalah ketika menghadapi klub papan bawah.



Sebab sejak Januari 2017, Liverpool sudah menuai enam kekalahan melawan tim bawah, seperti 1-3 dari Leicester, 0-2 dari Hull City, 1-2 dari Wolverhampton, 0-1 dari Southampton, dan 2-3 dari Swansea City. Dari kekalahan tersebut, kini Liverpool harus puas bertengger di posisi kelima klasemen sementara dengan 49 poin, tertinggal satu angka dari Arsenal.



Belum sembuh luka karena kalah dari Leicester, The Reds harus menjamu tim kuat, Arsenal, akhir pekan ini. Skuad asuhan Juergen Klopp harus segera memupuk lagi kepercayaan diri mereka jika tak ingin menanggung lagi di stadion Anfield.



Mantan pemain Liverpool Phil Thompson mengaku heran dengan kualitas mental junior-juniornya. Menurut Thompson, pemain Liverpool kini punya mental yang lemah dan tak patut mengarungi Liga Primer Inggris yang keras.



"Kami berada di jajaran papan atas klasemen, sayangnya pemain terlalu cepat puas dengan hasil ini," kata Thompson.



Gelandang serang Adam Lallana membenarkan kritikan Thompson. Menurut Lallana, kekalahan dari sejumlah tim papan bawah telah mengendurkan mental rekan-rekannya.

"Kami menghadapi masalah mental dan kepercayaan diri, kami harus berubah cepat," kata Lallana.



Meski begitu, Lallana yakin skuadnya mampu memperbaiki masalah mental dan semangat juang ini dengan cepat, bahkan sebelum laga melawan Arsenal. Dia juga yakin manajer Juergen Klopp tak akan tinggal diam ketika mental pemain kian tergerus.



Lallana menegaskan, seluruh pemain tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Klopp, meski badai kekalahan menggoyang Liverpool saat ini. Lallana juga yakin Klopp sudah menyiapkan strategi jitu untuk menjinakkan Meriam London akhir pekan nanti.



"Kami berharap mampu lakukan pekerjaan dengan baik sejak menit pertama," kata pemain 28 tahun itu.



Kiper Simon Mignolet yakin kepercayaan diri skuad Liverpool akan kembali saat melawan Arsenal. Menurut Mignolet, Liverpool punya peluang besar mengkandaskan Arsenal di Anfield. Sebab, pada laga sebelumnya, Liverpool sukses mengalahkan Arsenal 4-3 di stadion Emirates, 14 Agustus 2016.



"Kami akan jadikan kritikan yang mengalir deras saat ini menjadi pemacu semangat kami untuk menang," kata Mignolet.



Liverpool musim ini memang punya catatan bagus kala malawan tim-tim besar. The Reds belum terkalahkan melawan tim penghuni enam besar klasemen. Sebagai contoh, Liverpool mampu menang 2-0 dari Tottenham Hotspur, menang 1-0 atas Manchester City dan Everton, serta imbang 1-1 dari Chelsea dan Manchester United.



SOCCERWAY | LIVERPOOLECHO | ARSENAL | INDRA W