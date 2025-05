TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Monaco, Dimitar Berbatov, baru mencetak enam gol dari 18 laga. Penampilan itu dinilai masih di bawah standar Berbatov. Namun Monaco tetap mengandalkan striker berusia 34 tahun itu saat bertandang ke markas Arsenal, Stadion Emirates, dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis dinihari, 26 Februari 2015.



Pelatih Monaco, Leonardo Jardim, mengatakan Berbatov bakal kembali menunjukkan kemampuannya sebagai striker yang ditakuti pemain lawan. "Dia sebelumnya bermain di level tertinggi, meski saat ini bukanlah momen terbaiknya. Jika dalam kondisi baik, dia bisa memberikan pertunjukan menarik bagi para suporter," kata Jardim.



Jardim lebih suka memilih Berbatov tampil dalam pertandingan dengan jumlah yang lebih sedikit tapi memiliki intensitas tinggi. "Dia adalah pemain berkualitas dan tetap penyerang nomor satu," katanya.



Terbatasnya stok striker membuat Monaco bergulat dengan masalah gol pada musim ini. Mereka kehilangan Radamel Falcao yang hijrah ke Manchester United dan menjual James Rodriguez kepada Real Madrid.



Musim ini, Monaco baru mencetak 26 gol dari 25 pertandingan. Mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah menjuarai Grup C, meski cuma mencetak empat gol dari enam pertandingan.



Sementara itu, kubu Arsenal masih dilanda cedera. Gelandang Jack Wilshere dan Mikel Arteta serta bek Mathieu Debuchy tak bisa tampil. Namun Arsenal masih punya amunisi. Mereka punya penyerang Olivier Giroud yang didukung oleh tiga gelandang serang kreatif, seperti Mesut Oezil, Alexis Sanchez, dan Danny Welbeck.



Arsenal juga memiliki Santi Cazorla, yang piawai mengatur ritme serangan dan sigap ketika membantu lini pertahanan. Duet Per Mertesacker dan Laurent Koscielny masih menjadi andalan Wenger untuk menahan gempuran lawan.



Prediksi Susunan Pemain



Arsenal (4-2-3-1)

Wojciech Szczesny, Per Mertesacker, Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Hector Bellerin, Francis Coquelin, Santi Cazorla, Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Danny Welbeck, Olivier Giroud



Monaco (4-2-3-1)

Danijel Subasic, Fabinho, Lavyin Kurzawa, Aymen Abdennour, Wallace, Geoffrey Kondogbia, Joao Moutinho, Nabil Dirar, Bernardo Silva, Yannick Ferreira-Carrasco, Dimitar Berbatov



SKYSPORTS | BBC | GABRIEL WAHYU TITIYOGA