Hadapi Barcelona, Begini Saran Thierry Henry untuk Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemain Arsenal Thierry Henry memprediksi bahwa The Gunners perlu "mengorbankan" penguasaan bola untuk mendapatkan hasil positif ketika melawan Barcelona dalam laga Liga Champions pada Selasa waktu setempat (23/2) atau Rabu dini hari WIB.



Selama ini Arsenal di bawah arahan pelatih berpengalaman Arsene Wenger banyak mengandalkan penguasaan bola yang ciamik. The Gunners siap menjamu tim papan atas Liga Spanyol (La Liga) itu di Emirates Stadium.



Henry bahkan menganjurkan kepada Arsenal agar lebih baik mengambil posisi sebagai tim underdog manakala melawan skuat sekelas Barcelona, sebagaimana dikutip dari laman The Sport Review.



Arsenal menelan pil pahit ketika gagal di babak 16 besar Liga Champions lima tahun lalu, untuk itu perlu kerja ekstra keras untuk dapat mengalahkan Barcelona.



Mantan striker Arsenal itu berharap kepada tim asal London utara itu agar menganalkan penguasaan bola sebanyak 30 persen saja ketika bertanding di kandang sendiri.



Ketika menulis kolom di harian The Sun, Henry mengatakan, "Arsenal harus tampil seperti ketika mereka mengalahkan Bayern Muenchen 2-0 di Emirates pada Oktober lalu."



"Mereka (Arsenal) harus tampil dengan penguasaan bola tiga puluh persen saja dan harus efisien dalam penguasaan bola. Mereka perlu pemain yang mampu mengemban tugas seperti ini. Tim secara keseluruhan harus mampu bertahan dengan kokoh sebagai kesatuan. Pemain sayap harus turun naik bahkan beroperasi di setengah lapangan."



"Anda sangat jarang berkesempatan bermain melawan Barcelona, untuk itu anda harus menyiapkan diri lebih baik dengan tampil menyerang, baik di laga kandang maupun laga tandang," kata Henry.

ANTARA