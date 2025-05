Hadapi Hull Malam Ini, Man United Andalkan Jones & Smalling

TEMPO.CO, Jakarta - Phil Jones dan Chris Smalling bersiap turun membela Manchester United (MU) dalam laga melawan Hull City pada leg pertama semifinal Piala Liga yang digelar di Old Trafford pada Rabu dinihari nanti.



Skema ini dilakukan kubu MU lantaran Marcos Rojo masih belum pulih dari cedera, sebagaimana dilansir dari laman International Business Times. Sementara Eric Bailly bakal absen setelah memperkuat timnas Pantai Gading di laga internasional.



Baik Jones maupun Smalling belakangan ini terus bergelut dengan cedera. Kedua pemain ini berperan sentral memperkuat lini pertahanan MU.



Jones absen dalam beberapa pekan selama musim belakangan lantaran mengalami rentetan cedera, sementara Smalling mengalami patah ibu jari kaki ketika melawan Fenerbahce pada Oktober 2016.



"Benar bahwa kami tidak (bermain bersama)," kata Smalling sebagaimana dikutip dari the Mirror.



"Kami telah banyak berlatih. tetapi dalam pertandingan kami memang tidak terlalu banyak turun berlaga. Hanya saja kami memang pernah bermain bersama dalam jangka waktu lama, dan kami telah menjalin saling pengertian. Saya tahu persis kemampuan diri di lini bek tengah."



"Tidak, saya menunggu Bailly," kata manajer MU Jose Mourinho ketika menjawab pertanyaan mengenai lini pertahanan sebagaimana dikutip dari laman the Manchester Evening.



"Saya berharap tiga pemain (Jones, Rojo dan Smalling) mampu mengontrol situasi dalam delapan pertandingan. Saya akan mengistirahatkan satu (pemain) dalam setiap pertandingan," kata Mourinho,



ANTARA



