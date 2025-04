Hadapi Juventus, Penyerang Porto Ingin Wujudkan Impian

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang FC Porto, Andre Silva, mengaku mengagumi penjaga gawang Juventus, Gianluigi Buffon, yang akan menjadi lawannya pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis dinihari, 23 Februari 2017. Dia mengatakan sangat menantikan berhadapan dengan Buffon.



Meskipun mengaku mengagumi Buffon, Silva menyatakan memiliki impian menjebol gawang kiper tim nasional Italia itu. Hal itu, ucap dia, akan membuat dia sangat bahagia.



"Merupakan impian saya mencetak gol ke gawang pemain fantastis seperti Gianluigi Buffon. Itu akan membuat saya sangat bahagia," ujarnya.



Silva memiliki peluang besar mewujudkan impiannya itu pada laga dinihari nanti. Dia memiliki rekor yang cukup baik di Liga Champions musim ini. Penyerang asli Portugal itu telah mengemas empat gol dalam enam laga. Secara total, Silva telah membuat 18 gol di semua kompetisi.



Porto akan bermain di depan suporter fanatiknya di Estadio do Dragao. Dukungan suporter plus rumput yang sangat dia kenal bisa membuat Buffon dalam ancaman.



Selain itu, Porto memiliki rekam jejak yang cukup baik jika meladeni tim asal Italia di kandang sendiri. Klub itu tak terkalahkan dalam enam laga terakhir menghadapi tim asal Negeri Pizza.



Namun sejarah membuktikan Porto belum pernah sekali pun mengalahkan Juventus. Dalam tiga pertemuan mereka, Juventus menang dua kali dan Porto hanya berhasil menahan imbang skuad Si Nyonya Tua di kandang sendiri dengan skor 0-0 pada musim 2001-2002.



UEFA | FEBRIYAN