TEMPO.CO, London - Manajer Arsenal Arsene Wenger tak khawatir jika Aaron Ramsey dan Olivier Giroud belum bisa tampil dalam laga ketiga Grup A Liga Champions 2016/2017. Dua pemain itu sudah bergabung dalam latihan kemarin, tapi masih dalam taraf pemulihan dari cedera. Adapun pemain lainnya bugar dan siap menjamu Ludogorets Razgrad di Stadion Emirates, London, dinihari nanti.



Meski Wenger yakin betul bakal memetik kemenangan dalam laga kali ini melawan klub asal Bulgaria tersebut di Stadion Emirates, London, Inggris, ia tetap penuh perhitungan.



Arsenal saat ini berada dalam tren positif pada awal Liga Primer Inggris musim kompetisi 2016/2017. Dalam enam laga terakhir, klub berjulukan The Gunners tersebut tak pernah kalah. Rekor itu diraih setelah bermain imbang 0-0 dengan Leicester City. Adapun kemenangan terakhir diraih saat mengalahkan Swansea City 3-2 di Emirates, akhir pekan lalu.



Namun kemenangan terakhir itu justru membuat Wenger berpikir dua kali. Sebab, klub itu sudah sempat unggul 2-0. Ia mengaku kecewa karena anak-anak The Gunners membiarkan lawan mengembangkan permainan dengan bebas. “Di satu sisi, saya merasa lega. Di sisi lain, saya tidak ingin hal ini terulang (saat menghadapi Lugodorets),” katanya.



Pelatih berjulukan The Professor ini mengatakan Santi Cazorla dan kawan-kawan seharusnya segera membunuh lawan saat berada di atas angin. Menurut dia, Arsenal cukup beruntung bisa kembali meraih hasil positif. “Jika Anda melawan tim yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi, Anda tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu,” ujar Wenger.



Menghadapi Lugodorets, pemain sayap Arsenal, Theo Walcott, menyatakan timnya tak boleh lengah sedikit pun. Meski demikian, ia juga yakin skuad Ludogorets pasti gentar untuk datang ke Emirates Stadium. “Saya benar-benar menantikan pertandingan ini,” ucap Walcott.



Pemain timnas Inggris tersebut mengatakan, dalam pertandingan ini, semua orang akan mengatakan Arsenal harus menang. “Kami tahu kami harus melakukannya. Namun kami harus memastikan siap dan tidak boleh terlalu berpuas diri,” tuturnya.



Saat ini, menurut Walcott, semua pemain menyadari tidak ada pertandingan yang mudah. Bahkan Arsenal mengalami kesulitan saat menghadapi Olympiakos pada musim lalu. “Padahal laga itu di kandang sendiri,” kata pemain 27 tahun tersebut.



Ludogorets memang tidak memiliki sejarah yang bersinar di Eropa. Namun klub itu pernah membuat kejutan dua musim lalu dengan meraih empat poin dalam grup yang berisi Real Madrid, Liverpool, dan FC Basel. Penampilannya musim ini juga mengisyaratkan akan menjadi ancaman bagi para tim unggulan. Terakhir, Ludogorets menahan imbang saat melawat ke markas FC Basel.



Ludogorets mempunyai trio andalan, yakni Jonathan Cafu, Wanderson, dan Marcelinho, yang menjadi ujung tombak. Cafu adalah pemain paling berbahaya dengan catatan telah mencetak lima gol dalam enam pertandingan terakhirnya, menurut situs resmi UEFA. Pemain Brasil 25 tahun itu bisa menjadi ancaman serius jika lolos dari kawalan.



Perkiraan Pemain

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Cazorla, Oezil, Walcott; Alexis



Ludogorets (4-5-1): Stoyanov; Moti, Minev, Palomino, Pimienta; Dyakov, Anicet, Wanderson, Marcelino, Misidjan; Cafu



MIRROR.CO.UK | SKYSPORT | NUR HARYANTO