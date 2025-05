TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Manchester United menunjukkan grafik tidak menentu alias tidak konsisten. Ini saatnya pasukan asuhan pelatih Louis van Gaal membuktikan diri bahwa mereka bukan tim semenjana saja.



Manchester United akan ditantang Crystal Palace dalam laga pekan kesebelas Premier League yang digelar di Stadion Selhurst Park, London, pada Sabtu waktu setempat, atau pukul 22.00 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh Indosiar.



Setelah menelan kekalahan 0-3 ketika melawan Arsenal, ternyata anak asuhan Van Gaal terus membayangi pemimpin klasemen Premier League, Manchester City. Kritik kemudian datang dari Paul Scholes, yang menyebut gaya bermain skuad Iblis Merah sungguh memprihatinkan pada musim ini. Ia juga menyoroti Wayne Rooney yang masih disergap paceklik gol.



Crystal Palace bertekad memberikan perlawanan kepada Rooney dan kawan-kawan. Tim berjulukan The Eagles itu kini bertengger pada peringkat ketujuh klasemen Premier League. Hanya, pasukan asuhan pelatih Alam Pardew ini ditekuk Manchester City dengan skor 1-5 dalam ajang Piala Capital One pada pertengahan bulan ini.



Jason Puncheon segera pulih untuk memperkuat Palace, sementara Cabaye masih memerlukan waktu pemulihan. Puncheon absen ketika menghadapi City. Sedangkan fullback Pape Souare dan Hoel Ward berangsur pulih.



United tidak akan diperkuat trio Memphis Depay, Antonio Valencia, dan James Wilson. Tiga pemain ini mengalami cedera ketika turun bertanding melawan Middlesbrough dalam ajang Piala Capital One. Sedangkan Valencia mengalami cedera kaki ketika melakoni laga derby Manchester pada pekan lalu.



