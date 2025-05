Hadapi PSG di Liga Champions Malam Ini, Chelsea Krisis Bek

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Chelsea, Guus Hiddink, tak sepenuhnya gembira saat timnya menekuk Newcastle United dengan skor 5-1 dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stamford Bridge, akhir pekan lalu.



Sebab, kemenangan tersebut harus dibayar dengan cederanya John Terry. Kapten The Blues --julukan Chelsea ini-- mengalami cedera hamstring. Ia ditarik ke luar pada menit ke-38.



Cedera Terry ini menjadi pukulan telak bagi Hiddink. Sebab, sepekan sebelumnya, ia telah kehilangan Kurt Zouma saat menghadapi Manchester United di Old Trafford.



Zouma menderita Anterior Cruciate Ligament (ACL) yang menimbulkan rasa nyeri pada lututnya. Pemain asal Prancis ini diprediksi baru akan pulih pada akhir musim nanti.



Sementara John Terry, meski sudah dilakukan pemindaian pada Ahad lalu, belum diketahui kapan pemain berusia 35 tahun ini akan pulih.



Padahal, Chelsea akan menantang Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga putaran pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu dinihari.



"Kami memiliki masalah dengan Terry namun saya akan melihat perkembangannya dalam dua hari ke depan," kata Hiddink seperti dikutip dari BBC, kemarin.



Hiddink pantas cemas. Sebab, Terry dan Zouma sama-sama bermain di posisi center back. Artinya, jika keduanya cedera, Chelsea hanya tinggal punya Gary Cahill dan Matt Miazga.



Matt Miazga baru berusia 20 tahun. Ia terlalu hijau untuk tampil di pentas Liga Champions. Kemungkinan lain adalah menarik pemain bek kiri, Rahman Baba, ke tengah untuk berduet dengan Gary Cahill.



Memang pilihan yang sulit. Karena lawan mereka adalah PSG yang tengah berada di puncak performa. PSG, misalnya, memimpin klasemen Ligue 1 dengan 70 poin.



PSG juga belum terkalahkan dalam 23 pertandingan di semua kompetisi. Dari 23 laga tersebut, PSG mengantongi 21 kemenangan. Catatan ini membuat Guus Hiddink was-was



Belum lagi ketajaman lini depan PSG yang dihuni oleh Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, dan Angel Di Maria. Total, klub yang bermarkas di Paris ini telah mengoleksi 70 gol di ajang Ligue 1 musim ini.



Sehingga bisa dibayangkan gempuran yang akan dihadapi lini belakang Chelsea. Tanpa John Terry dan Zouma, sulit membayangkan mereka bisa bertahan tanpa kebobolan.



Apalagi dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim, PSG selalu berhasil membobol gawang Chelsea. Dan pelatih PSG, Laurent Blanc, juga telah mengistirahatkan Ibrahimovic.



Bomber asal Swedia ini tak dimainkan saat PSG ditahan imbang tanpa gol oleh Lille dalam laga lanjutan Ligue 1 pada akhir pekan lalu. Ia sengaja diistirahatkan agar bisa tampil 100 persen saat menyambut Chelsea.



Di Maria juga hanya dimainkan selama 63 menit. Sehingga, bisa dibilang, persiapan PSG benar-benar total. Mereka pernah menyingkirkan Chelsea di Liga Champions musim lalu dan kini ingin mengulangnya lagi.



Namun Laurent Blanc tak ingin jumawa. Meski Chelsea tidak akan tampil dengan kekuatan penuh, ia tetap meminta para pemainnya waspada. "Karena selalu ada spekulasi dalam setiap pertandingan," katanya.



Performa Chelsea sejak dilatih Guus Hiddink sebenarnya lumayan bagus. Mereka, setidaknya, belum pernah kalah dalam 9 pertandingan Liga Primer.



Namun catatan tersebut juga tidak bisa disebut kinclong. Sebab, dari 9 laga tersebut, Hiddink hanya mengantongi 3 kali kemenangan, selebihnya hanya bermain imbang.



Hiddink sendiri tak puas dengan hasil ini. Ia menginginkan lebih banyak kemenangan. Mereka telah meraihnya dari Newcastle United pada akhir pekan lalu, kini mereka membidik PSG.



Namun, dengan lini belakang yang compang-camping dan performa yang naik-turun sepanjang musim ini, Chelsea akan membutuhkan keajaiban untuk bisa mencuri tiga poin dari PSG.



THE GUARDIAN | BBC | EUROSPORTS | DWI AGUSTIAR