Hadapi Rostov, Manchester United Butuh Pemain Ke-12

TEMPO.CO, Jakarta - Bek Manchester United, Eric Bailly, mengakui bahwa mereka membutuhkan suntikan moral dari para suporter saat menghadapi FC Rostov pada laga kedua babak 16 besar Liga Europa di Stadion Old Trafford, Jumat dini hari besok. United membutuhkan dukungan moral karena mereka baru saja disingkirkan Chelsea pada babak perempat final Piala FA Selasa kemarin.



"Di Old Trafford, suporter seperti pemain ke-12," ujarnya seperti dilansir laman Manchester Evening News.



"Mereka selalu memberikan segalanya hingga suara mereka lelah dan memberikan kami dukungan moral. Kami merasa senang bahwa pertandingan yang menentukan ini akan dilakukan di kandang kami dan kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk meraih kemenangan dan mengirim suporter pulang dengan senang," lanjutnya.



Laga melawan FC Rostov ini memang sangat krusial. Mereka membutuhkan laga ini untuk bangkit karena baru saja kalah dari Chelsea Selasa kemarin. Dengan hasil itu, United tercatat tak pernah menang dalam 3 laga terakhirnya. Mereka juga sempat ditahan imbang Bournemouth di Liga Inggris sebelum melawat ke kandang Rostov.



Selain itu United juga membutuhkan kemenangan pada laga kedua ini karena pada laga pertama mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan FC Rostov. United juga sangat membutuhkan gelar juara Liga Eropa jika mereka gagal mengamankan satu tiket Liga Champions musim depan dari klasemen Liga Inggris. Saat ini mereka masih berkutat di posisi keenam klasemen atau dua peringkat dibawah zona Liga Champions.



Bailly sadar bahwa laga ini akan terasa berat. Dia memiliki pengalaman buruk di Liga Eropa musim lalu saat masih membela Villarreal dan tersingkir di babak semifinal.



"Saya mencapai semi final tahu lalu tetapi itu tak cukup. Kami tak memenangkan pertandingan atau pun melangkah ke final. Jadi, bagi saya saat ini yang terpenting adalah melalui setiap langkah satu per satu," ujarnya.



"Seperti yang saya katakan sebelumnya, kompetisi ini memberikan banyak kejutan. Jadi menurut saya yang harus kami lakukan pertama adalah fokus melewati hadangan Rostov dan kami akan bisa berfikir sedikit lebih maju dari itu," lanjutnya.



MANCHESTEREVENINGNEWS|FEBRIYAN