TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United masih punya dua pertandingan tersisa di Liga Inggris, tapi tak akan mengubah peruntungan tim. Jadi pasukan asuhan Jose Mourinho itu akan menjalani dua laga akhir yang tak lagi berarti, termasuk saat melawan Southampton, Kamis dinihari nanti.



Minggu lalu, United kalah 1-2 di kandang Tottenham Hotspur. Kekalahan ini membuat United terpaku di urutan keenam menjelang dua partai terakhir musim ini. Mereka sudah tak bisa lagi menembus empat besar klasemen Liga Inggris musim ini untuk meraih tiket ke Liga Champions Eropa.



Manajer United Jose Mourinho menegaskan prioritasnya sekarang bukanlah liga, melainkan laga final Liga Eropa melawan Ajax Amsterdam. Juara Liga Europa akan mendapat jatah tampil dalam Liga Champions musim depan, 2017/2018.



“Buat kami, lebih penting merebut gelar juara dibanding finis di empat besar,” kata Mourinho.

“Kami tahu, jika kalah pada final, kami tidak akan bisa bermain di Liga Champions. Tapi kami bertarung untuk memburu gelar juara,” kata pelatih asal Portugal ini.



Karena berfokus pada partai puncak Liga Europa pada 24 Mei mendatang, Mourinho bisa saja mengistirahatkan sejumlah pemain utamanya dalam pertandingan melawan Southampton.



Pemain yang baru sembuh dari cedera, seperti Juan Mata, Chris Smalling, dan Phil Jones, ada kemungkinan diturunkan Mourinho di St Mary’s.



Meski demikian, kekuatan United tak bisa diremehkan begitu saja dalam pertandingan liga ini. “Bagaimanapun, mereka tim besar,” kata Claude Puel, pelatih Southampton.



Southampton berkesempatan menebus kekalahan melawan United dalam pertandingan di Stadion St Mary’s nanti. Pada babak final Piala Liga Inggris (EFL) di Stadion Wembley, London, Februari lalu, Southampton kalah 2-3 saat melawan United dalam pertarungan yang ketat.



Namun Puel tak mau gegabah. “Pertandingan ini akan berlangsung jauh setelah final (Piala Liga). Ini laga Liga Primer. Jadi mari kita berfokus ke liga,” kata manajer asal Prancis ini.



Southampton tentu berkepentingan mengalahkan United agar bisa meraih tiga poin tambahan. Poin itu dibutuhkan untuk menguatkan posisi mereka di papan tengah klasemen.



Namun klub berjulukan The Saints itu belum pernah bisa mengalahkan Manchester United di kandang sendiri dalam Liga Inggris sejak 2003. "United punya pemain hebat. Misalnya (Ander) Herrera, (Henrikh) Mkhitaryan, (Paul) Pogba, dan (Marcus) Rashford. Mereka bisa bermain melawan kami karena diistirahatkan dalam pertandingan terakhir,” kata mantan pelatih AS Monaco itu.



ESPN SOCCERNET | GUARDIAN | BBC | PRASETYO