Hadapi Timnas Indonesia, Kiper Bahrain Sebut Timnya Alami Kemajuan Pesat dan Yakin Bisa Menang

Bahrain memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi Indonesia. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 terakhir, mereka hanya kalah 0-2 dari juara Grup C Jepang. Bahrain pun merupakan juara Piala Teluk yang berlangsung pada akhir Desember 2024 sampai Januari 2025.

Bahrain saat ini menghuni posisi kelima di klasemen sementara Grup C dengan koleksi enam poin. Namun koleksi poin Bahrain sama dengan milik Indonesia yang berada di posisi keempat, serta tim juru kunci China.



Jadwal Timnas Indonesia vs Bahrain akan berlangsung Selasa, 25 Maret 2025, mulai 20.45 WIB dengan disiarkan RCTI.



