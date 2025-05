Hampir Dipecat, Mourinho Kritik Media Inggris

TEMPO.CO, Jakarta -Manajer Chelsea, Jose Mourinho, menyatakan tak takut dengan ancaman pemecatan dirinya oleh bos Chelsea, Roman Abramovich, seperti yang didengungkan media-media Inggris. Dia menilai, isu pemecatan dirinya itu menunjukan media Inggris justru tak menaruh hormat pada para punggawa The Blues.



"Situasi saya saat ini secara umum sangat luar biasa. Besok adalah hari libur saya, saya memiliki keluarga yang hebat dan saya juga bisa tidur nyenyak tiap malamnya. Saya akan terus menikmati hari-hari saya," ujarnya usai timnya dikalahkan Stoke City dalam putaran keempat Piala Liga (Capital One) dinihari tadi.



Media-media inggris menyebutkan Mourinho saat ini sedang berada dalam tekanan berat karena penampilan Chelsea yang terus merosot setelah menjadi juara Liga Inggris musim lalu. Chelsea saat ini berada di posisi 15 klasemen sementara, dua tingkat diatas garis degradasi. Mereka sudah kalah lima kali dalam 10 pertandingan Liga Inggris dan baru menang tiga kali. Terakhir mereka menelan dua kekalahan beruntun dari West Ham dengan skor 2-1 akhir pekan lalu dan kalah adu pinalti melawan Stoke City.



Dia menilai, tekanan media inggris soal buruknya performa Chelsea itu bukan ditujukan kepadanya, tetapi kepada para pemain Chelsea. "Saya sangat sedih untuk para pemain. Saya rasa hal itu untuk para pemain karena mereka kurang mendapatkan rasa hormat, bukan kepada saya," ujarnya.



The Special One, julukan Mourinho, juga menyatakan bahwa dirinya saat ini berada dalam kondisi yang baik-baik saja karena para pemain maupun fans Chelsea masih mendukung dirinya. Baginya, dukungan para pemain sangat penting karena jika tidak, dia bisa menuding para pemain atas performa buruk itu.



"Bagi saya, jika para pemain menentang saya itu merupakan situasi yang fantastis. Saya bisa mengatakan bahwa kami tidak mendapat hasil bagus karena mereka menentang saya. Tetapi pemain saya sudah bekerja keras. Saya rasa ini adalah bentuk kurangnya rasa hormat kepada para pemain," ujarnaya.



Pria asal Portugal itu juga mengkritik balik media Inggris yang terus menyoroti hasil buruk Chelsea. Menurut dia, media Inggris juga mengkritiknya ketika dirinya mendapatkan hasil baik dengan menjuarai Liga Inggris musim lalu.



"Mereka hanya melihat hasil, dan itu sedikit aneh karena beberapa pekan lalu ketika saya memenangi banyak pertandingan dan menjadi juara di Inggris mereka mengatakan ada hal yang lebih penting dari sebuah hasil," ujarnya.



MIRROR|FEBRIYAN