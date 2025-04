TEMPO.CO, Jakarta - Myanmar berhasil menggeser timnas Indonesia U-19 dari posisi kedua klasemen Grup B Piala AFF U-18. Hal itu dipastikan setelah mereka mengalahkan Filipina 7-0 di Stadion Thuwunna, Yangoon, Myanmar, Senin malam, 11 September 2017.



Myanmar dan Indonesia sama-sama memiliki nilai 6, tertinggal 3 poin dari Vietnam. Tapi, Myanmar berhak atas posisi kedua klasemen karena selisih gol yang lebih baik dari Indonesia.



Myanmar, yang sebelumnya dikalahkan Indonesia 2-1 dan mengalahkan Brunei 7-0, kini memiliki selisih gol 15-2. Sedangkan Indonesia yang baru dikalahkan Vietnam, punya selisih gol 11-4.



Dengan posisi klasemen seperti ini, laga terakhir di grup ini, 13 September mendatang, akan berlangsung seru. Indonesia akan melawan Brunei yang sudah pasti tersingkir. Sedangkan Myanmar akan melawan Vietnam.



Timnas Indonesia U-19 harus bisa menang besar atas Brunei agar bisa lolos ke semifinal.



Inilah jadwal timnas Indonesia U-19 berikutnya:



13 September:

15.30 Brunei vs Indonesia (Indosiar).



Hasil dan klasemen selengkapnya Piala AFF U-18:



Grup B



Hasil selengkapnya:

Indonesia 2-1 Myanmar

Indonesia 9-0 Filipina

Indonesia 0-3 Vietnam

Filipina 2-3 Brunei

Brunei 1-8 Vietnam

Vietnam 5-0 Filipina

Myanmar 7-0 Brunei

Myanmar 7-0 Filipina



13 September 2017:

Brunei vs Indonesia

Myanmar vs Vietnam



Klasemen

1. Vietnam 3 3 0 0 16-1 9

2. Myanmar 3 2 0 1 15-2 6

3. Indonesia 3 2 0 1 11-4 6

4. Brunei 3 1 0 1 4-17 3

5. Filipina 4 0 0 4 2-24 0



Grup A



Hasil selengkapnya:

Thailand 3-0 Timor Leste

Malaysia 4-1 Laos

Singapura 5-3 Kamboja

Malaysia 3-1 Singapura

Kamboja 1-1 Timor Leste

Laos 1-2 Thailand

Laos 0-3 Singapura

Thailand 1-0 Kamboja

Timor Leste 0-3 Malaysia

Kamboja 0-2 Malaysia

Timor Leste 3-2 Laos

Singapura 0-2 Thailand

(Catatan: Malaysia dan Thailand sudah lolos ke semifinal dan tinggal berebut posisi juara grup)



Klasemen

1. Malaysia 4 4 0 0 12-2 12

2. Thailand 4 4 0 0 8-1 12

3. Singapura 4 2 0 2 9-8 6

4. Timor Leste 4 1 1 2 4-9 4

5. Kamboja 4 0 1 3 4-9 1

6. Laos 4 0 0 4 4-12 0



PSSI | NS