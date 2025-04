Hantam Filipina 5-0, Vietnam Kudeta Posisi Timnas Indonesia U-19

TEMPO.CO, Jakarta - Vietnam terus menunjukkan diri sebagai pesaing terkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-18 2017. Vietnam dan Indonesia akan bertemu di Thuwunna Stadium, Myanmar, Senin, 11 September 2017.



Vietnam kembali menang besar dalam laga keduanya, Sabtu, 9 September 2017, Mereka mencukur Filipina 5-0. Pada laga pertamanya, mereka juga mangalahkan Brunei 8-1.



Gol Vietnam ke gawang Filipina dicetak Tran Van Cong (22, 45), Bui Hoang Viet Anh (44), Tran Bao Toan (77), dan Le Minh Binh (90). Dengan dua gol di laga ini, Tran Van Cong total sudah mengumpulkan 3 gol, tertinggal satu gol dari pemain Indonesia Egy Maulana Vikri.



Berkat kemenangan besar atas Filipina, Vietnam mampu menggeser Indonesia dari puncak klasemen Grup B. Kedua tim mengemas nilai sama (6), tapi Vietnam unggul selisih gol.



Dengan posisi klasemen seperti ini, pertemuan kedua tim Senin nanti akan jadi penentuan siapa yang pertama lolos ke semifinal, sekaligus memastikan siapa yang akan menjadi juara grup.



Timnas Indonesia U-19 masih memiliki dua jadwal di grup B ini, yakni:



11 September:

15:30 Indonesia vs Vietnam (Indosiar)



13 September:

15:30 Brunei vs Indonesia (Indosiar).



Hasil dan klasemen selengkapnya Piala AFF U-18:



Grup B



Hasil selengkapnya:

Indonesia 2-1 Myanmar

Indonesia 9-0 Filipina

Filipina 2-3 Brunei

Brunei 1-8 Vietnam.

Vietnam 5-0 Filipina



Jadwal berikutnya:



9 September 2017:

Myanmar vs Brunei



11 September 2017:

Indonesia vs Vietnam

Filipina vs Myanmar



13 September 2017:

Brunei vs Indonesia

Myanmar vs Vietnam



Klasemen

1. Vietnam 2 2 0 0 13-1 6

2. Indonesia 2 2 0 0 11-1 6

3. Brunei 2 1 0 1 4-10 3

4. Myanmar 1 0 0 1 1-2 0

5. Filipina 3 0 0 3 2-17 0



Grup A



Hasil selengkapnya:

Thailand 3-0 Timor Leste

Malaysia 4-1 Laos

Singapura 5-3 Kamboja

Malaysia 3-1 Singapura

Kamboja 1-1 Timor Leste

Laos 1-2 Thailand.

Laos 0-3 Singapura

Thailand 1-0 Kamboja

Timor Leste 0-3 Malaysia



Klasemen

1. Malaysia 3 3 0 0 10-2 9

2. Thailand 3 3 0 0 6-1 9

3. Singapura 3 2 0 1 9-6 6

4. Kamboja 3 0 1 2 4-7 1

5. Timor-Leste 3 0 1 2 1-7 1

6. Laos 3 0 0 3 2-9 0.



PSSI | NS