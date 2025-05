TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris memiliki tradisi boxing day. Inilah pertandingan yang dilangsungkan Jumat, 26 Desember 2014, atau sehari setelah Natal, yang di Inggris dikenal sebagai boxing day.



Berikut ini jadwalnya:



Chelsea Vs West Ham

(Siaran langsung Bein Sports 3/Indosiar, pukul 19.45 WIB)



Manchester United Vs Newcastle

(Siaran langsung SCTV, pukul 22.00 WIB)



West Brom Vs Manchester City

(Siaran langsung Bein Sports 2, pukul 22.00 WIB)



Arsenal Vs QPR

(Siaran langsung Bein Sports 1/Bein Sports 3, Sabtu, 27 Desember, pukul 00.30 WIB)



Burnley Vs Liverpool



Crystal Palace Vs Southampton



Everton Vs Stoke



Leicester Vs Tottenham



Sunderland Vs Hull



Swansea Vs Aston Villa



