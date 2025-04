Hari Ini Timnas Indonesia U-19 Lawan Vietnam: Jadwal dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Vietnam pada laga ketiganya di Piala AFF U-18 2017 di Yangon, Myanmar, Senin sore, 11 September, 2017. Pertandingan akan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB dan akan disiarkan Indosiar.



Bagi Indonesia dan Vietnam, laga ini akan jadi kesempatan untuk lolos ke semifinal sekaligus memastikan diri jadi juara grup. Vietnam kini memuncaki klasemen Grup B dengan nilai 6 dari 2 laga, unggul selisih gol dari Indonesia di urutan kedua.



Di Grup A, Malaysia dan Thailand sudah memastikan diri lolos ke semifinal dan tinggal berebut juara grup di laga terakhirnya. Kedua tim kini sama-sama mengemas nilai 12.



Timnas Indonesia U-19 masih memiliki dua jadwal di grup B ini, yakni:



11 September:

15:30 Indonesia vs Vietnam (Indosiar)



13 September:

15:30 Brunei vs Indonesia (Indosiar).



Hasil dan klasemen selengkapnya Piala AFF U-18:



Grup B



Hasil selengkapnya:

Indonesia 2-1 Myanmar

Indonesia 9-0 Filipina

Filipina 2-3 Brunei

Brunei 1-8 Vietnam.

Vietnam 5-0 Filipina

Myanmar 7-0 Brunei



Jadwal berikutnya:

11 September 2017:

Indonesia vs Vietnam

Filipina vs Myanmar



13 September 2017:

Brunei vs Indonesia

Myanmar vs Vietnam



Klasemen

1. Vietnam 2 2 0 0 13-1 6

2. Indonesia 2 2 0 0 11-1 6

3. Myanmar 2 1 0 1 8-2 3

4. Brunei 3 1 0 1 4-17 3

5. Filipina 3 0 0 3 2-17 0



Grup A



Hasil selengkapnya:

Thailand 3-0 Timor Leste

Malaysia 4-1 Laos

Singapura 5-3 Kamboja

Malaysia 3-1 Singapura

Kamboja 1-1 Timor Leste

Laos 1-2 Thailand.

Laos 0-3 Singapura

Thailand 1-0 Kamboja

Timor Leste 0-3 Malaysia

Kamboja 0-2 Malaysia

Timor Leste 3-2 Laos

Singapura 0-2 Thailand



Klasemen

1. Malaysia 4 4 0 0 12-2 12

2. Thailand 4 4 0 0 8-1 12

3. Singapura 4 2 0 2 9-8 6

4. Timor-Leste 4 1 1 2 4-9 4

5. Kamboja 4 0 1 3 4-9 1

6. Laos 4 0 0 4 4-12 0.



PSSI | NS