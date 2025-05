Harry Kane Berjanji Tak Akan Pergi dari Tottenham

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Harry Kane telah memantapkan hatinya untuk menetap di White Hart Lane, markas Tottenham Hotspur, meskipun sejumlah klub besar mengincarnya. Kane menyatakan Tottenham memiliki skuad yang bagus dan masa depan cerah.



Real Madrid dan Manchester United dikabarkan tertarik memboyong pemain tim nasional Inggris itu setelah musim ini Kane menunjukkan performa cukup baik. Penyerang 22 tahun itu sudah membuat 14 gol dalam 27 pertandingan di semua kompetisi.



Di tim nasional, Kane menjadi salah satu andalan pelatih Roy Hodgson dalam kualifikasi Piala Eropa 2016. Kane, yang memulai debutnya di The Three Lions, sebutan untuk tim nasional Inggris, pada Maret tahun lalu sudah bermain delapan kali dan menyumbangkan tiga gol.



Kane mengatakan merasa tersanjung dihubungkan dengan klub besar, seperti Madrid dan United. Namun dia masih ingin bersama Tottenham, yang musim ini banyak diisi pemain muda potensial, seperti Delle Ali.



"Rumor akan selalu ada di sekitar kami, tapi saya bahagia di sini. Klub sedang berada dalam kondisi yang baik, kami memiliki masa depan dan saya tak ingin pergi, jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi," ujarnya seperti dilansir laman The Sun, Selasa, 12 Januari 2016.



"Kami memiliki banyak pemain muda yang ingin bertahan dan terus menunjukkan peningkatan tiap pertandingan dan itulah yang harus kami lakukan. Tetap bekerja keras di lapangan, maka kami akan semakin baik. Lebih banyak kami bermain, kami akan lebih berpengalaman dan saya pikir kami bisa mencapai hasil lebih baik," ucapnya.



Kane merupakan salah satu kekuatan utama Tottenham saat ini. Bersama Delle Ali dan Christian Eriksen, mereka membuat Tottenham mampu tampil baik dan berada di posisi keempat klasemen untuk sementara.



Skuad asuhan Mauricio Pochettino itu baru dua kali kalah musim ini. Bersama Leicester, Tottenham merupakan tim dengan jumlah kekalahan paling sedikit musim ini.



Kane menilai Tottenham bisa mendapatkan hasil lebih baik, bahkan tanpa belanja pemain dalam bursa musim panas ini. Namun dia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ke tangan Pochettino.



"Terserah kepada manajer apa yang akan dilakukannya pada bursa transfer. Bagi kami, sebagai pemain, kami hanya harus fokus pada setiap pertandingan yang ada dan mencoba melakukan yang terbaik," ujarnya.



THE SUN | FEBRIYAN