Hasil Bola: Barcelona Seri, Manchester City dan Monaco Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertandingan sepak bola berlangsung di Eropa sepanjang Jumat malam hingga Sabtu dinihari WIB, 5 Agustus 2017. Manchester City dan Barcelona meraih hasil berbeda di laga persahabatan. Sedangkan AS Monaco mengawali kiprahnya di Liga Prancis dengan kemenangan.



Hasil selengkapnya:



Laga Persahabatan:



Manchester City 3-0 West Ham

Dalam laga pramusim di Islandia ini Manchester City menang berkat gol Sergio Aguero, Raheem Sterling, dan Gabriel Jesus. West Ham diperkuat Joe Hart, yang dipinjam dari City, juga Javier Hernandez, pemain barunya yang tampil sebagai pemain pengganti.



Gimnastic 1-1 Barcelona

Ini laga pramusim pertama setelah Barcelona kehilangan Neymar yang pindah ke Paris Saint-Germain. Dalam pertandingan di kandang klub divisi II ini, Barcelona meraih go lewat tendangan bebas Paco Alcacer, setelah kebobolan lewat Manu Barreiro. Thomas Vermaelen mengalami cedera di laga ini, sedangkan Lionel Messi, Gerard Pique, dan Luis Suarez tak dipasang.



Liga Prancis



Monaco 3-2 Toulouse

Juara bertahan AS Monaco berhasil menang dalam laga pembukaan Ligue 1 musim ini. Gol tim itu dicetak Jemerson (28), Radamel Falcao (58), dan Kamil Glik (70). Gol tim tamu dicetak Zinedine Machach (6) dan Andy Delort (53). Kylian Mbappe, yang tengah jadi buruan banyak klub, tampil untuk Monaco tapi kemudian mengalami cedera.



