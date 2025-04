Hasil dan Klasemen Liga 1: Persib, Persija, dan Persipura Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga 1 pekan ke-14 pada Rabu, 11 Juli 2017, didominasi hasil seri. Dari empat pertandingan hanya satu yang berakhir dengan kemenangan, yakni laga antara Persegres Gresik United vs Arema FC yang berakhir 2-3.



Berikut hasil lengkap Liga 1 Rabu, 12 Juli 2017:

Persipura Jayapura 2-2 Perseru Serui

Semen Padang FC 1- Persija Jakarta

Baca: Hasil Liga 1: Semen Padang Diimbangi Persija, Nil Maizar Kecewa

Persib Bandung 1-1 Persela Lamongan

Persegres Gresik United 2-3 Arema FC



Hasil sebelumnya:

Borneo FC 1-0 Mitra Kukar



Jadwal Kamis, 13 Juli 2017

18:30 Persiba Balikpapan vs PSM Makassar (tvOne)

18:30 Bhayangkara FC vs Madura United

Baca: Liga 1: Hadapi Madura United, Bhayangkara FC Bertekad Bangkit



Jumat, 14 Juli 2017

15:00 Bali United vs Barito Putera (tvOne)

18:30 Sriwijaya FC vs PS TNI (tvOne).



Klasemen Liga 1







LIGA INDONESIA | NS