Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Chelsea Keok, Man City Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Kekalahan juara bertahan Chelsea menjadi hal paling menonjol dalam laga pembukaan Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB.



Chelsea tumbang di tangan Burnley dengan skor 2-3 di hadapan publiknya sendiri di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Sabtu. Laga itu diwarnai dua kartu merah untuk punggawa Chelsea, yakni kapten baru Gary Cahill dan gelandang Cesc Fabregas.



Sementara itu sebelumnya, Liverpool harus puas ditahan imbang tuan rumah Watford dengan skor 3-3 saat melawat ke Vicarage Road.



Sebuah gol dari Miguel Britos --yang belakangan disebut pelatih Liverpool Juergen Klopp sebagai sebuah gol offside-- mengubur asa Liverpool meraih tiga poin penuh dari laga tersebut.



Kejutan lain juga dihadirkan oleh tim promosi sekaligus tim debutan yang baru pertama kali tampil di Liga Inggris, Huddersfield Town. Tim besutan David Wagner itu berhasil membungkam Crystal Palace dengan tiga gol tanpa balas, berkat dwigol dari penyerang anyar mereka, Steve Mounie, yang melakoni debutnya di Liga Inggris.



Berkat kemenangan itu pula, Huddersfield merasakan puncak klasemen, setidaknya jika di dua laga sisa pekan pertama tak ada tim yang meraih kemenangan dengan selisih keunggulan empat gol atau lebih.



Di Goodison Park, reuni Wayne Rooney dengan Everton berbuah manis ketika penyerang berusia 31 tahun itu mencetak gol semata wayang demi mengantarkan The Toffees memenangi laga 1-0 atas Stoke City.



Hasil Liga Inggris selengkapnya:



Hasil Sabtu dinihari WIB (12 Agustus 2017):



Arsenal 4 - 3 Leicester City

(Gol Arsenal: Alexandre Lacazette 2', Danny Welbeck 45+2', Aaron Ramsey 83', Olivier Giroud 85'; Gol Leicester: Shinji Okazaki 5', Jamie Vardy 29', 56')



Hasil Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB (13 Agustus 201&):



Watford 3-3 Liverpool

(Gol Watford: Stefano Okaka 8', Abdoulaye Doucoure 32', Miguel Britos 90+3'; Gol Liverpool: Sadio Mane 29', Roberto Firmino p-55', Mohamed Salah 57')



Chelsea 2-3 Burnley

(Gol Chelsea: Alvaro Morata 69', David Luiz 88'; Gol Burnley: Sam Vokes 24', 43', Stephen Ward 39')



Crystal Palace 0-3 Huddersfield Town

(Gol: Joel Ward bd-23', Steve Mounie 26', 78')



Everton 1-0 Stoke City

(Gol: Wayne Rooney 45+1')

Southampton 0-0 Swansea City



West Bromwich Albion 1-0 Bournemouth

(Gol: Ahmed Hegazi 31')



Brighton & Hove Albion 0-2 Manchester City

(Gol: Sergio Aguero 70', Lewis Dunk bd-75')



Jadwal Minggu (14 Agustus) malam WIB:

19:30 Newcastle United vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 1)

22:00 Manchester United vs West Ham United (beIN Sports 1, RCTI).



Klasemen sementara Liga Inggris pekan pertama







ANTARA