Hasil dan Klasemen Liga Inggris Menjelang Derbi Manchester

TEMPO.CO , Jakarta - Manchester City mengumpulkan 43 poin untuk berada di urutan teratas klasemen sementara Liga Inggris dengan keunggulan delapan poin atas rival sekota mereka, Manchester United, jelang laga derbi di Old Trafford, Minggu malam.

Pertarungan dua klub Manchester itu tidak akan diganggu oleh tim peringkat tiga, Chelsea, yang gagal memanfaatkan derby Manchester untuk merapatkan jarak poin. The Blues menelan kekalahan 0-1 dari West Ham yang menjadi kemenangan pertama David Moyes untuk The Hammers sejak menggantikan Slaven Bilic.

Sedangkan Liverpool, Arsenal dan Tottenham tampaknya terfokus pada konsistensi permainan mereka sendiri untuk bertahan di posisi empat besar, dan belum menjadi penghalang untuk dua klub Manchester tersebut. The Reds berada di urutan empat diikuti Tottenham dan Arsenal.

Jadwal pertandingan Minggu:

Southampton vs Arsenal

Liverpool vs Everton

Manchester United vs Manchester City.