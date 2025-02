Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-25: Liverpool Menang, Tottenham Kalahkan Manchester United

Brighton vs Chelsea: 0-0

Leicester vs Arsenal: 0-2

Aston Villa vs Ipswich: 1-1

Fulham vs Nottingham Forest: 2-1

Manchester City vs Newcastle: 4-0

Southampton vs Bournemouth: 1-3

West Ham vs Brentford: 0-1

Crystal Palace vs Everton: 1-2.

Klasemen LIga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 25 60-24 60 2 Arsenal 25 51-22 53 3 Nottingham Forest 25 41-29 47 4 Manchester City 25 52-35 44 5 Chelsea 25 47-34 43 6 AFC Bournemouth 25 44-29 43 7 Newcastle United 25 42-33 41 8 Fulham 25 38-33 39 9 Aston Villa 25 35-38 38 10 Brighton 25 38-38 37 11 Brentford 25 43-42 34 12 Tottenham 25 49-37 30 13 Crystal Palace 25 29-32 30 14 Everton 25 27-31 30 15 Manchester United 25 28-35 29 16 West Ham United 25 29-47 27 17 Wolverhampton 25 35-54 19 18 Ipswich Town 25 23-50 17 19 Leicester City 25 25-55 17 20 Southampton FC 25 19-57 9



