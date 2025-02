Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-25: Manchester City dan Arsenal Menang

Enam menit berselang, Merino kembali mencetak gol setelah memanfaatkan umpan matang dari Leandro Trossard. Meski terus menekan di sisa waktu, Arsenal gagal menambah gol lagi, namun kemenangan 2-0 sudah cukup untuk menjaga asa mereka dalam perburuan gelar.

Hasil Pertandingan Lain

Selain laga Manchester City dan Arsenal, beberapa pertandingan pekan ke-25 lain juga berlangsung seru. Aston Villa ditahan imbang Ipswich Town dengan skor 1-1, Fulham berhasil menang tipis 2-1 atas Nottingham Forest, sedangkan Southampton kalah 1-3 dari Bournemouth. Di pertandingan lain, West Ham United harus mengakui keunggulan Brentford dengan skor 0-1.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-25

Brighton vs Chelsea: 0-0

Leicester vs Arsenal: 0-2

Aston Villa vs Ipswich: 1-1

Fulham vs Nottingham Forest: 2-1

Manchester City vs Newcastle: 4-0

Southampton vs Bournemouth: 1-3

West Ham vs Brentford: 0-1.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 24 58-23 57 2 Arsenal 25 51-22 53 3 Nottingham Forest 25 41-29 47 4 Manchester City 25 52-35 44 5 Chelsea 25 47-34 43 6 AFC Bournemouth 25 44-29 43 7 Newcastle United 25 42-33 41 8 Fulham 25 38-33 39 9 Aston Villa 25 35-38 38 10 Brighton 25 38-38 37 11 Brentford 25 43-42 34 12 Crystal Palace 25 29-32 30 13 Everton 25 27-31 30 14 Manchester United 24 28-34 29 15 Tottenham 24 48-37 27 16 West Ham United 25 29-47 27 17 Wolverhampton 24 34-52 19 18 Ipswich Town 25 23-50 17 19 Leicester City 25 25-55 17 20 Southampton FC 25 19-57 9

.