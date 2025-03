Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-29: Manchester City Ditahan Brighton 2-2, Tertahan di Posisi 5

Brighton hampir berbalik unggul pada menit ke-63, tetapi tembakan Mitoma berhasil ditepis Ortega. Sedangkan City nyaris mencetak gol ketiga pada menit ke-79 andai saja sundulan Nico Gonzalez setelah menyambut sepak pojok Ilkay Gundogan tidak membentur tiang gawang. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2.

Liga Inggris Pekan Ke-29:

Sabtu, 15 Maret

Everton vs West Ham 1-1

Southampton vs Wolves 1-2

Ipswich Town vs Nottingham 2-4

Manchester City vs Brighton 2-2

Bournemouth vs Brentford 1-2.