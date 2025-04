Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-31: Everton vs Arsenal 1-1, Arteta Sangat Tidak Puas

Sementara itu, pencetak gol Arsenal, Leandro Trossard, mengakui bahwa timnya kurang tajam dalam menyelesaikan pertandingan. "Ini hasil yang sulit. Secara umum, kami bermain cukup baik, tapi cara kami memulai babak kedua tidak cukup bagus. Kami harusnya bisa mengunci kemenangan, tapi itulah yang kurang hari ini," katanya. Trossard juga menyoroti pentingnya fokus pada pertandingan besar melawan Real Madrid dalam beberapa hari ke depan.

Liga Inggris Pekan Ke-31

Sabtu, 5 April 2025

Everton vs Arsenal 1-1

Ipswich Town vs Wolves (21.00 WIB)

Crystal Palace vs Brighton (21.00 WIB)

West Ham vs Bournemouth (21.00WIB)

Aston Villa vs Nottingham Forest (23.30 WIB)