Hasil dan Klasemen Liga Inggris Rabu Dinihari: Chelsea Menang

Jadwal malam nanti:

02:45 Newcastle United vs Everton

02:45 Southampton vs Leicester City

02:45 Swansea City vs Manchester City

03:00 Liverpool vs West Bromwich Albion

03:00 Manchester United vs AFC Bournemouth

03:00 Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion

03:00 West Ham United vs Arsenal.