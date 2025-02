Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-25: Barcelona Tetap Kuasi Posisi Teratas, Atletico Menang

Dengan kemenangan Barcelona dan Atletico Madrid, persaingan di papan atas LaLiga semakin memanas. Real Madrid akan menjamu Girona, malam ini. Bila menang, Real Madrid akan menyamai nilai Barcelona.

Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-25

Las Palmas vs Barcelona 0-2

Valencia vs Atletico Madrid 0-3

Rayo Vallecano vs Villarreal 0-1

Alaves vs Espanyol 0-1

Celta Vigo vs Osasuna 1-0