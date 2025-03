Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-28: Barcelona Kalahkan Atletico 4-2, Geser Real Madrid dari Puncak

Atletico selanjutnya akan bertandang ke Espanyol di La Liga pada tanggal 29 Maret, dengan Barcelona akan menjamu tetangganya, Girona, dalam sebuah derbi Catalan keesokan harinya. Kedua pertandingan tersebut akan menjadi pemanasan bagi kedua tim yang melakoni laga leg kedua babak semifinal Copa del Rey pada 2 April. Pada leg pertama keduanya bermain 4-4.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-28:

Sabtu, 15 Maret

Las Palmas vs Alaves 2-2

Real Valladolid vs Celta Vigo 0-1

Real Mallorca vs Espanyol 2-1

Villarreal vs Real Madrid 1-2

Girona vs Valencia 1-1.