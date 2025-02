Hasil dan Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid vs Atletico Madrid 1-1, Mbappe Selamatkan Los Blancos

Selain derby Madrid, beberapa pertandingan lain juga digelar pada Sabtu. Celta Vigo mengalahkan Real Betis 3-2, Athletic Bilbao menekuk Girona 3-0, sedangkan Villarreal menang 2-1 di kandang Las Palmas.

Rangkuman Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-23:

Celta Vigo vs Real Betis 3-2

Athletic Club vs Girona 3-0

Las Palmas vs Villarreal 1-2

Rayo Vallecano vs Valladolid 1-0

Real Madrid vs Atletico Madrid 1-1.

Klasemen Liga Spanyol