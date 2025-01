Hasil dan Klasemen Piala AFC U19: Timnas U-19 Dikudeta Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 tergeser dari puncak klasemen Grup F kualifikasi Piala AFC U-19. Hal itu dipastikan setelah tim asuhan Indra Sjafri itu takluk 0-4 dari Korea Selatan dalam laga ketiganya di Stadion Paju, Korea Selatan, Sabtu, 4 November 2017.



Dua gol tuan rumah diborong Hwang Taehyeon pada menit ke-9 dan 61. Gol lainnya disarangkan Um Wonsang (50), Kim Hyunwoo (78).



Dengan hasil ini timnas U-19 Indonesia tergeser dari puncak klasemen Grup F, digeser Korea. Meski memiliki nilai sama (6) tapi Korea memiliki selisih gol (15-0) lebih baik dari Indonesia (10-4).



Hasil Grup F selengkapnya:

Timor Leste 1-3 Malaysia

Indonesia 5-0 Brunei

Indonesia 5-0 Timor Leste

Brunei 0-11 Korea Selatan

Malaysia 1-0 Brunei

Indonesia 0-4 Korea Selatan



Jadwal berikutnya:



6 November:

Malaysia vs Indonesia (10.00 WIB, SCTV)

Timor Leste vs Korea Selatan



8 November:

Brunei vs Timor Leste

Korea Selatan vs Malaysia



Klasemen Grup F

Tim Main Gol Poin

1. Korea 2 15 6

2. Indonesia 3 6 6

3. Malaysia 2 3 6

4. Timor Leste 2 -7 0

5. Brunei 3 -17 0



AFC | PSSI