Hasil ICC: AS Roma Kalahkan Tottenham 3-2 Secara Dramatis

TEMPO.CO, Jakarta - Klub asal Italia, AS Roma, meraih kemenangan dramatis atas Tottenham Hotspur dalam turnamen pramusim International Champions Cup (ICC) 2017. Roma menang 3-2 berkat gol injury time dari pemain remaja, Marco Tumminello, dalam laga yang berlangsung di di Red Bull Arena, New Jersey, Rabu, 26 Juli 2017.



Roma langsung unggul dua gol lewat penalti Diego Perotti menit ke-13 dan pemain barunya, Cengiz Under (70). Tottenham menyamakan kedudukan lewat Gharry Winks (87) dan Vincent Janssen (90+1). Tumminello, yang baru berusia 18 tahun, memastikan keunggulan saat masa injury time memasuki menit kedua atau semenit setelah Spurs menyamakan kedudukan.



Kemenangan ini membuat Roma, yang dibesut Eusebio Di Francesco, berada di peringkat dua klasemen ICC 2017 dengan 4 poin, tertinggal satu dari Manchester United yang masih merajai turnamen untuk wilayah Amerika Utara itu. Tottenham, yang sebelumnya mengalahkan PSG 4-2, menempati urutan ketiga dengan nilai 3.



Dalam laga ini, Tottenham turun dengan dua tim berbeda. Pada babak pertama, begini susunan pemainnya (3-4-2-1): Vorm; Carter-Vickers, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Dier, Dembele, Walker-Peters; Onomah, Alli; Kane. Sedangkan di babak kedua (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen; Davies; Winks, Dembele; Eriksen, Alli, Georgiou; Kane.



AS Roma sendiri turun dengan susunan pemain (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Jesus, Kolarov; Gerson, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti.



Pada laga berikutnya, ICC di wilayah sama akan bergulir kembali pada 26 Juli menampilkan Barcelona vs Manchester United, PSG vs Juventus, dan Manchester City vs Real Madrid.



ESPNFC | NS