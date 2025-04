Hasil Kualifikasi Piala Dunia: Polandia, Inggris, Jerman Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Polandia menjadi negara ke-14 yang lolos ke Rusia, setelah mengalahkan Montenegro 4-2 dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2018 Grup E di Warsawa, Minggu 8 Oktober 2018. Pada hari yang sama, Inggris yang sudah lolos menang 1-0 atas tuan rumah Latvia dalam pertandingan terakhir Grup F.



Polandia yang lolos untuk kali ke-8 ke Piala Dunia, meraih gol melalui Krzysztof Maczynski (6’), Kamil Grosicki (16’), Robert Lewandowski (85’), dan gol bunuh diri Filip Stojkovic (87’). Dua gol Montenegro dicetak Stefan Mogosa (78’) dan Zarco Tomasevic (83’).



Denmark menduduki peringkat runner up Grup E, setelah bermain imbang 1-1 kontra Rumania di Kopenhagen. Gol Denmark dicetak oleh Cristian Eriksen (60’) melalui penalti, sedang Rumania mengais gol melalui Ciprian Ioan Deac (88’). Denmark masih berpeluang lolos jika masuk 8 runner up terbaik Eropa yang berhak ikut babak play off.



Di laga lain Grup E, Kazakstan bermain imbang 1-1 melawan tamunya Armenia di Astana. Armenia unggul lebih dahulu melalui Henrikh Mkhitaryan (26’), dan disamakan oleh Baurzhan Turysbek (64’). Rumania, Montenegro, Kazakstan, dan Armenia tidak lolos ke Rusia.



Baca: Tekuk Montenegro 4-2, Polandia Lolos ke Piala Dunia 2018



Di pertandingan terakhir Grup F pada hari yang sama, Inggris yang sudah lolos meraih kemenangan atas tuan rumah Lithuania 1-0 dalam pertandingan di Vilnius. Satu-satunya gol Inggris dicetak oleh Harry Kane melalui titik penalti pada menit ke-27.



Sementara itu dalam laga lain di Grup F, Slovakia menduduki posisi runner up setelah menang 3-0 atas tamunya Malta dalam pertandingan di Trnava. Slovakia memenangi persaingan perebutan posisi runner up Grup F melawan Skotlandia dan Slovenia, setelah keduanya hanya bermain imbang 2-2 dalam laga di Ljubljana. Skotlandia, Slovenia, Lithuania, dan Malta gugur.



Dalam pertandingan terakhir Grup C, Jerman yang menjadi tuan rumah menang 5-1 melawan Azerbaijan di Kaiserslautern. Gol Jerman dicetak oleh Leon Goretzka (9’ dan 66’), Sandro Wagner (55’), Antonio Rudiger (64’), dan Emre Can (82’). Azerbaijan memperoleh gol melalui Ramil Sheydaev (34’).



Masih di Grup C, Norwegia mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 1-0 di Oslo, sedangkan Republik Cek menang telak 5-0 atas tamunya San Marino di Plzen. Meskipun menang, Norwegia dan Republik Cek gagal lolos, sama halnya dengan Azerbaijan dan San Marino. Irlandia Utara menjadi runner up, dan jika masuk 8 peringkat kedua terbaik berhak ikut play off.



Berikut adalah hasil kualifikasi Piala Dunia 2018 selengkapnya:



Grup C

Jerman 5-1 Azerbaijan

Norwegia 1-0 Irlandia Utara

Republik Cek 5-0 San Marino



Grup E

Polandia 4-2 Montenegro

Denmark 1-1 Rumania

Kazakstan 1-1 Armenia



Grup F

Lithuania 0-1 Inggris

Slovakia 3-0 Malta

Slovenia 2-2 Skotlandia



FIFA