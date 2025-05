TEMPO.CO, Jakarta - Babak penyisihan grup Liga Champions digelar Kamis dinihari, 10 Oktober 2015. Sejumlah klub harus merelakan kehilangan tiket 16 besar, tapi sebagian lain berhasil lolos. Dari delapan pertandingan yang digelar tadi malam, tim yang memastikan diri lolos ke-16 besar adalah AS Roma, Arsenal, Chelsea, dan Dynamo Kiev.



Striker Prancis, Olivier Giroud, menjadi bintang setelah mencetak hat-trick yang membawa timnya, Arsenal, unggul atas tuan rumah Olympiacos. Kemenangan Meriam London 3-0 itu, sekaligus menutup jalan Olympiacos lolos ke babak berikutnya. Bayern Muenchen yang sebelumnya sudah memastikan lolos dari Grup F, juga menang atas Dinamo Zagreb 2-0.



Perebutan tiket hingga detik akhir pertandingan terjadi di Grup G. Chelsea, Dynamo Kiev, dan FC Porto berpeluang lolos ke-16 besar dan bisa saling menghentikan. Chelsea yang berhadapan dengan Porto, berhasil memastikan langkahnya setelah menang 2-0 di Stamford Bridge. Porto yang awalnya ada di posisi kedua, harus merelakan tiket lolos ke Dynamo Kiev. Hal ini menyusul kemenangan Dynamo Kiev 1-0 pada saat yang bersamaan atas klub asal Israel, Maccabi Tel Aviv.



Di Grup E, AS Roma juga memastikan langkahnya setelah menahan imbang Bate Borisov 0-0 di Roma. Hasil ini tak lepas dari pesaing mereka, Bayer Leverkusen yang ditahan imbang pemuncak klasemen, Barcelona 1-1.



Di Grup H, Gent dan Zenit St. Petersburg yang sudah memastikan lolos berhadapan satu sama lain. Gol dari Danijel Milicevic pada menit 78 memastikan kemenangan Gent 2-1. Valencia dan Lyon sendiri berakhir dengan kemenangan Lyon 2-0. Ini merupakan debut pertama pelatih baru Valencia, Gary Neville, di Liga Champions.



Berikut hasil lengkap Liga Champions pada Kamis dinihari, 10 Desember 2015:



Grup E

Bayer Leverkusen 1-1 Barcelona

AS Roma 0-0 Bate Borisov



Grup F

Dinamo Zagreb 0-2 Bayern Muenchen

Olympiacos 0-3 Arsenal



Grup G

Chelsea 2-0 FC Porto

Dynamo Kyiv 1-0 Maccabi Tel-Aviv



Grup H

Gent 2-1 Zenit St. Petersburg

Valencia 0-2 Lyon



EGI ADYATAMA