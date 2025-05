Hasil Lengkap Liga Champions: Monaco, Celtic, dan Porto Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Klub Prancis, AS Monaco, melaju ke fase grup setelah mengalahkan Villareal 1-0 pada leg kedua babak kualifikasi Liga Champions, Rabu dinihari ini. Monaco lolos dengan skor agregat 3-1.



Dalam laga yang didominasi Villareal itu, Monaco mendapat gol tunggal dari Fabinho, tepat pada menit ke-90, dari titik penalti. Hadiah penalti diberikan setelah pemain Villareal, Mateo Musacchio, melakukan hand ball di kotak penalti.



FC Porto maju ke fase grup setelah menang 3-0 atas AS Roma pada leg kedua dan bermain imbang 1-1 pada leg pertama sehingga unggul agregat 4-1.



Dalam laga lain, Celtic (Skotlandia) lolos meski kalah 0-2 di leg kedua. Celtic sebelumnya mengalahkan Hapoel Be'er Sheva 5-2 pada leg pertama.



Dua tim lain yang juga mendapatkan tempat di fase grup adalah klub Polandia, Legia Warsawa, dan wakil Bulgaria, Ludogorets Razgrad.



Legia Warsawa mengalahkan klub asal Republik Irlandia, Dundalk, dengan skor agregat 3-1. Sedangkan klub Bulgaria, Ludogorets Razgrad, menyingkirkan Viktoria Plzen (Republik Cek) dengan agregat 4-2.



Berikut ini hasil pertandingan leg kedua playoff Liga Champions.



Hapoel Beer Sheva 2-0 Celtic (Celtic lolos dengan agregat 5-4)

Legia Warszawa 1-1 Dundalk (Legia lolos dengan agregat 3-1)

Monaco 1-0 Villarreal (Monaco lolos dengan agregat 3-1)

Roma 0-3 Porto (Porto lolos dengan agregat 4-1)

Viktoria Plzen 2-2 Ludogorets Razgrad (Ludogorets lolos dengan agregat 4-2)



Jadwal pertandingan leg kedua playoff pada Kamis, 25 Agustus 2016.

01.45 APOEL Nicosia vs FC Koebenhavn

01.45 Borussia Moenchengladbach vs Young Boys

01.45 FC Rostov vs Ajax

01.45 Manchester City vs Steaua Bucuresti

01.45 Salzburg vs Dinamo Zagreb



ANTARA